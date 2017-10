publié le 04/10/2017 à 18:55

Leave The World Behind !



A l'occasion du sixième anniversaire de l'Opium Club, le label Axtone débarque pour trois soirées hors du commun !



Jeudi 05 Octobre : Antoine Delvig + Matt Nash + Ralph Felix + Roisto



Vendredi 06 Octobre : Klahr + Shapov + WILL K



Samedi 07 Octobre : D.O.D + Dave Winnel + NEW_ID + Tom Tyger









TENTEZ DE GAGNER VOS PASS 3 SOIRS pour 2 personnes

Line Up Opium Club