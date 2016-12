Avec Fun Radio Côte d'Azur vendredi 26 août





Arena Beach

publié le 29/07/2016 à 17:58

Fun Radio Côte d’Azur, et Roquebrune sur Argens présentent l’ARENA BEACH FESTIVAL vendredi 26 août

Avec aux platines DAVID VENDETTA, DARIO, BORIS WAY, SYLVAIN LUKA et BEATANGERS !



Pour gagner vos badges backstage et passer la soirée avec vos Dj’s préférés écoutez Arthur entre Midi et 16h sur Fun Radio Côte d’Azur.



l’ARENA BEACH FESTIVAL, vendredi 26 août au lac Arena au pied du rocher de Roquebrune sur Argens avec Fun Radio Côte d’Azur le son dancefloor.