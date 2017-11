ASSISTEZ A L'AVANT PREMIERE DE BAD MOM 2 AU CGR BLAGNAC

publié le 13/11/2017 à 10:09

BAD MOM 2

Comme toutes les mères de famille, Amy, Kiki et Carla angoissent à l’approche de Noël.Entre les cadeaux, la cuisine, la décoration, l’organisation et la préparation, c’est toujours les mêmes qui s’y collent… Et pour compliquer les choses, leurs propres mères, exigeantes et critiques, s’invitent à la fête !Au bout du rouleau, elles décident de prendre les choses en main et de s’éclater. Cette année l’esprit de noël va sérieusement trinquer…



AVANT PREMIÈRE CGR BLAGNAC - ANIMATIONS

- Une table de jeux de dégustation animée par une égérie au moulin rose

A disposition produits de cosmétiques et de massage qui se mangent! Dégustation, à vous de deviner le gout !

- une table cocooning : Massages des mains



- Photocall



- Animation dans le salle - Goodies





> BAD MOMS 2 Bande Annonce (2017)