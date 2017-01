Assistez à l'avant-première exceptionnelle du film GOING TO BRAZIL !

Fun Radio Lorraine vous offre vos invitations pour l'avant-première du film GOING TO BRAZIL en présence de l'équipe du film !

Going To Brazil

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 31/01/2017 à 15:00

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Ecoutez Alex entre Midi & 16h sur FUN RADIO LORRAINE & gagnez vos invitations pour l'avant-première exceptionnelle du film GOING TO BRAZIL, 1 mois avant sa sortie en salle, le jeudi 16 février 2017 à 19h45, KINEPOLIS Saint-Julien-Les-Metz & à 20h00, KINEPOLIS Nancy. En présence de l'équipe du film : Patrick Mille, Alison Wheeler & Philipine Stindel.



Pour tenter de gagner vos invitations via Facebook, connectez-vous sur notre page Facebook/CommunauteFunRadioLorraine > Envoyez un MP avec votre nom, prénom, âge, ville, numéro de téléphone & le Fun'Pass : "Brésil"



Going To Brazil