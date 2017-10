Attaque du loup confirmé, la défaite du SLUC en Leaderscup : l'actu de ce mercredi 25 octobre 2017

publié le 25/10/2017 à 09:18

La baisse du chômage en Lorraine comme partout en France. -1,25% en moyenne sur les 4 départements. Dans le détail : -1,6% en Meurthe-et-Moselle, -1,7% en Moselle, -0,3% en Meuse et -1,4% dans les Vosges. 124 460 personnes sont toujours sans aucune activité dans la région. Au niveau national, le taux de chômage diminue de 1,8% en septembre. C'est la plus forte baisse en un an.



Attaque du loup confirmée à Crépey près de Nancy. L'animal a été identifié dans la nuit de dimanche à lundi par un piège photographique installé par l'office de la chasse. Un troupeau de brebis avait été attaqué. Un prélèvement complémentaire doit être encore réalisé sur le terrain.

En basket, le SLUC s’est incliné contre Denain hier soir pour les quarts de finale aller de Leaderscup. Score final : 74 à 64. Pour aller en demi finale les Cougars devront s’imposer sur le parquet de leur adversaire mardi prochain.





En foot, 16ème de finale de Coupe de la Ligue ce soir. L’AS Nancy-Lorraine part affronter Angers. De son côté, le FC Metz reçoit le Red Star à Saint-Symphorien. Coup d’envoi des matchs à 21h05.