AVANT-PREMIERE 50 NUANCES PLUS CLAIRES

publié le 23/01/2018 à 09:03

50 Nuances Plus Claires CGR Blagnac

Tentez de gagner vos places pour 2 personnese et assistez à l'avant-première de

50 Nuances plus claires au CGR Blagnac le 6 Février 21:00 au CGR Blagnac



Une soirée fille exceptionnelle:

ANIMATION PAR AU MOULIN ROSE

- une table de présentation de la marque contenant catalogues, et tombola

- une table de jeu de dégustation, où on proposera aux i

nvitées de venir gouter et deviner le parfum de nos produits comestibles

- une table de jeu coquins 50 nuances, avec accessoires coquins mais dans une catégorie, cours de bondage rapide pour savoir ligoter les mains de son/sa partenaire!



Défilé dans la salle avec deux jeux :

- Questions coquines avec cadeaux aux participantes

- " A la recherche de notre Anastasia"

- Striptease Masculin



(inscrivez vous en remplissant le formulaire ci dessous - patientez pendant le chargement)



