Avant-première du film "Ouragan"

Au Lido à Saint-Raphaël mercredi 1er juin avec Fun Radio

Ouragan

publié le 31/05/2016 à 12:24

Fun Radio Côte d'Azur, et le cinéma Lido à Saint-Raphaël, vous invitent à l'avant-première du film évènement "Ouragan" mercredi 1er juin.

Réalisé par Cyril Barbançon



Le film raconte le voyage de 15 000 km du phénomène climatique le plus dévastateur sur notre planète : l’ouragan. Force à la fois destructrice et indispensable à l’équilibre de la vie sur Terre.

L'équipe du film sera présente, pour échanger avec vous à la fin de la projection !





Pour tenter de gagner vos invitations envoyez-nous "Ouragan" ainsi que vos coordonnées complètes à l'adresse cotedazur@funradio.fr





