Fun Radio Dunkerque et CapFun vous offrent vos prochaines vacances !

publié le 03/04/2018 à 01:42



Besoin de partir en vacances ?

Cette semaine avec Fun Radio Dunkerque et CapFun, vous gagnez vos prochaines vacances pour 4 personnes, en France ou à l'étranger, c'est vous qui choisissez parmi plus de 100 destinations !

Cette semaine , écoutez Jayson sur Fun Radio Dunkerque entre midi et 16h, dès que vous repérez le signal du SmashFun, soyez les premiers au 03 28 235 235 et gagnez votre séjour pour 4 personnes !

Bonne chance !

Fun Radio, Le son dancefloor !

CapFun

CapFun

CapFun