Avec Qui Veut Pister découvrez les secrets de Nantes !

publié le 24/03/2017

Depuis deux ans à Nantes, tous les week-ends, vous pouvez visiter les rues de la Cité des Ducs de façon très originale. En équipe, munis d'une boussole, de jumelles, d'une loupe et d'autres accessoires indispensables au parfait détective, vous devrez résoudre une enquête policière. Un parcours qui vous permettra de redécouvrir les lieux historiques d'un quartier de la ville, et les secrets bien cachés de la ville...



Dépoussiérer les visites guidées classiques

Guillaume Nanjoue a créé Qui Veut Pister en 2009 à Paris. Le but ? Mettre un peu de dynamisme et de challenge dans cette activité classique. "On n'ingurgite pas des dates sans lien. Ici le lien est créé grâce à l'enquête : on apprend en s'amusant", explique le créateur du concept.

Une des enquêtes proposée par Qui veut pister

Si les enquêtes des jeux de pistes sont créées de toutes pièces par les équipes de Qui veut pister, elles sont en réalité inspirées de faits réels, et basées sur de longues recherches documentaires.

En moyenne l'activité dure 2h30, elle coûte 9,50€ pour les moins de 25 ans et 12,50€ pour les autres. Vous affronterez une dizaine d'équipes. A l'approche des beaux jours, c'est le moment de partir à la découverte de votre ville entre amis ou en famille !

