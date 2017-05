BALATON SOUND FESTIVAL 2017 @ HONGRIE

publié le 23/05/2017 à 16:46

Du 5 au 9 Juillet partez faire la fête dans la plus grande beach party d'Europe en Hongrie avec Fun Radio Toulouse le Balaton Sound Festival!



Pour cette édition 2017 le line up est incroyable sur 5 scènes



Balaton Sound Festival 2017 line Up

Du 29 mai au 2 juin, écoutez Ethan sur Fun Radio Toulouse entre midi & 16h, dès que vous entendez le signal du Smash Fun appelez le 05 61 588 509 et gagnez vos PASS 5 jours + hébergement camping pour 2 personnes* !

1 - Likez la page facebook FUN RADIO TOULOUSE

2 - Remplissez le formulaire ci dessous

* Pass 5 jours pour deux personnes avec hebergement sur le site Localisation Camping : 8-10 minutes de marche depuis le festival, situé au croisement des rues Szent István et Harcsa Votre ticket d'entrée au festival (e-billet) et votre ticket Camping (e-billet) peuvent tous les deux être échangés contre des bracelets à l'entrée du Camping Classique Douches et sanitaires dans l'enceinte du camping Place pour les tentes : gardez à l'esprit qu'il faut utiliser 2x2m pour une tente 1-2 pers. et 4x2m pour une tente de 3-4 personnes. Autres services proposés : réception, consigne à bagages, casiers sécurisés, point de recharge mobile Si vous ne souhaitez pas transporter votre matériel de camping comme la tente, le matelas, le duvet cliquez ici pour découvrir nos offres !







Les frais de déplacements sont à votre charge!