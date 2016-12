Grâce à Fun Radio Côte d'Azur

battlefield 1

publié le 14/10/2016 à 17:36

A l'occasion de la sortie de Battlefield Un, Fun Radio Côte d'Azur vous offre votre jeu sur Xbox One !

Ecoutez Arthur entre midi et 16H sur Fun Radio Côte d’Azur

Dès que vous entendez le signal du smashfun, soyez les premiers à appeler le 0498/120/120 et gagnez Battelfield Un.

Découvrez l’aube de la guerre totale avec le nouveau volet de la saga Battlefield sur Xbox One !





Battlefield Un, à gagner cette semaine sur Fun Radio Côte d'Azur le Son DanceFloor !