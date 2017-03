Bijoutifoul, le salon du bijou

publié le 30/03/2017 à 15:45

Le parc des expos de Nîmes accueille Bijoutifoul du 31 mars au 3 avril :



Ce salon du bijou et de la mode est l'occasion pour des dizaines de créateurs de venir exposer pour la saison printemps - été 2017. C'est aussi un moyen pour vous de découvrir leurs dernières collections. Entre 7 000 et 8 000 visiteurs devraient déambuler dans les allées du parc des expos lors de ce salon, si on se fie aux moyennes des années précédentes.

Les bijoux occupent la plus grande partie du salon...

Mais Bijoutifoul ne se résume pas qu'à cela.

Les accessoires sont aussi présents sur les stands. Le sac à main reste le plus représenté, mais il est accompagné de foulards, ceintures, bretelles, pochettes, et parapluies.

Bien évidemment, vous trouverez aussi des vêtements lors de cet événement avec des collections citadines, street wear, rétro chic ou glamour.



Cette année vous pourrez acheter vos billets d'entrée en ligne à l'avance. Vous bénéficierez ainsi d'offres préférentielles. Vous payerez la place à 3€ au lieu de 4,50€.



Plus d'informations sur le site : PARC EXPO NIMES

