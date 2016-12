Gagnez vos invitations avec Fun Radio Côte d'Azur

les Nuits du Sud

publié le 19/07/2016 à 10:08

Assistez au Festival "Les nuits du sud" à Vence, Fun radio Côte d'Azur vous invite à la soirée de Bob Sinclar !



Ecoutez Arthur entre Midi et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur, dès que que entendez le signal du SMASH FUN soyez les premiers à appeler au 0498 120 120



Et gagnez vos entrées pour les plus belles soirées dancefloor cet été !





Fun Radio Côte d'Azur le son dancefloor