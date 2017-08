Brian Fernandez au FC Metz, des emplois au centre commercial de Lexy, Kunming ville jumelle de Nancy : l'actu de ce jeudi 24 août 2017

publié le 24/08/2017 à 08:39

Les gens du voyage arrivent depuis hier à Grostenquin en Moselle. L'ancienne base aérienne accueille comme chaque année le rassemblement "Vie et Lumière". Plus de 25 000 personnes et 6 000 caravanes sont attendus d'ici dimanche, date du début du rassemblement.





Des emplois sont encore disponibles autour du futur centre commercial près de Longwy. Un forum est organisé par Pole emploi le 1er septembre prochain pour pourvoir les emplois encore vacants à Lexy. 300 personnes en tout devraient être embauchées. L'ouverture de la zone est prévue début octobre.

Nancy a une nouvelle jumelle. La Cité des Ducs s’est engagée avec la ville chinoise de Kunming. La mégalopole compte 7,5 millions d’habitants. Objectif : développer des relations de coopération avec des bénéfices mutuel dans des domaines comme la science, le commerce, la santé, l’éducation, la culture ou encore le tourisme.





En foot, Brian Fernandez rejoint le FC Metz. L'attaquant argentin de 22 ans est prêté un an avec option d'achat par le Racing club de Avellaneda. Il a déjà participé à sa première séance collective hier matin.

Du côté de l’ASNL, Benoit Pedretti s’absente des pelouses. Le milieu de terrain de l'ASNL doit être opéré du genou demain. Il pourrait être de retour dans 1 mois.