On a fêter Mardi Gras à Fun Radio Marseille !

Grace à Viva Samba Marseille, Jon, Tristan et toute l'équipe de Fun Radio Marseille ont pu se déguiser pour le #CarnavalFunRadio en Astérix & Obélix et accompagnés de tout



Avec leur village d'irréductible Gaullois, ils ont tenté de remporter le concours de déguisement, et sont venus déambuler sur le Vieux-Port de Marseille !

Voici les photos les plus drôle de cette journée INOUBLIABLE !

Tristan en "Obelix"
Jon en "Astérix"
Jon & Tristan en "Asterix & Obelix"
Toute l'équipe déguiser sur le Vieux-Port !