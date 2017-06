CHAMPIONNAT DE FRANCE 2017 DE WAKEBOARD & WAKESKATE CABLE

publié le 16/06/2017 à 23:30

Fun Radio Toulouse & Wake N Gers présentent le championnat de France 2017 de WakeBoard et de WakeSkate



Le Téléski Nautique de Gers est installé à L’Isle Jourdain dans le Gers, à 30 min de Toulouse, sur l’axe Toulouse/Auch, sur une base de loisirs de 25 ha avec parcours de santé, plage et jeux pour enfants. c'est un site idéal pour organiser le Championnat de France wakeboard et wakeskate Cable 2017.



Evenement gratuit ouvert à tous

PROGRAMME

Vendredi 07 Juillet 2017



09h00 - 09h45 : Entraînements Officiels Youth & Seniors

09h45 - 10h00 : Rider meeting

10h00 - 12h30 : Compétition Youth & Senior

12h30 - 13h30 : Déjeuner / Free session

13h30 - 20h00 : Compétition Youth & Senior

20h00 - 23h00 : Diner et soirée Officielle



Samedi 08 Juillet 2017



09h00 - 09h45 : Entraînements Officiels Youth & Senior

09h45 - 10h00 : Rider meeting

10h00 - 12h30 : Compétition Youth & Senior

12h30 - 13h30 : Déjeuner / Free session

13h30 - 17h00 : Compétition Youth & Senior

17h00 - 18h00 : Podiums Younth & Seniors

18h00 - 21h00 : Contrôle des inscriptions et entraînements Officiels Opens

21h00 - 00h00 : Diner et soirée "FUN PREND LE CONTRÔLE" mixé par Ethan



Dimanche 09 Juillet 2017



09h00 - 09h45 : Entraînements Officiels Opens

09h45 - 10h00 : Rider meeting

10h00 - 12h30 : Compétition Opens

12h30 - 13h30 : Déjeuner / Free session

13h30 - 17h00 : Compétition Opens

17h00 - 18h00 : Podiums Opens

18h00 - 18h30 : Pôt de clôture