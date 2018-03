CINEMA : Gagnez 1 mois de ciné à Kinépolis Nîmes

publié le 02/03/2018 à 09:44

Le cinéma est de loin le loisir préféré des Français !



Fun Radio Nîmes vous propose de gagner vos places de cinéma pour le Kinepolis.

En ce moment, vous pouvez voir :

Le Labyrinthe 3, c'est le nouveau film Fun Radio qui va cartonner en 2018 ! Dans ce dernier volet de l’épopée, Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime mission, plus dangereuse que jamais.



Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation WICKED. Une cité qui pourrait s’avérer être le plus redoutable des labyrinthes.

Seuls les Blocards qui parviendront à en sortir vivants auront une chance d’obtenir les réponses tant recherchées depuis leur réveil au cœur du Labyrinthe.





> LE LABYRINTHE 3

Ou sinon le nouveau film de Dany Boon : La Ch'tite Famille



> LA CH'TITE FAMILLE

En jouant avec Fun Radio Nîmes, vous aurez le choix d'aller voir le film que vous voulez parmi tous ceux à l'affiche à Kinépolis Nîmes et même d'y aller en famille ou entre potes puisqu'on vous offre 10 places ! Pour cela tentez votre chance en cliquant sur "Participer" ci-dessous.



Date limite du jeu : 23/03/18

Places valables jusqu'au : 30/06/18



Tous les mercredis, vendredis et samedis retrouvez la rubrique cinéma sur Fun Radio Nîmes avec Anaïs DAVID.