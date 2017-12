Cinéma : Soirée Filles - 50 Nuances 1 + 2

publié le 29/12/2017 à 10:54

La prochaine soirée filles aura lieu mercredi 10 janvier, à partir de 19h, dans vos complexes KINEPOLIS Nancy & Saint-Julien-les-Metz, avec la projection de 50 NUANCES DE GREY + 50 NUANCES PLUS SOMBRES. Ecoutez Alex entre Midi & 16h et Gagnez vos invitations. Avec Fun Radio Lorraine.



Jouez également sur notre page Facebook/CommunauteFunRadioLorraine > Envoyez un MP avec votre Nom Prénom Age Ville Tél & le Fun'Pass : Contrat.

Avant la sortie de "50 nuances plus claires" le 7 février 2018, offrez-vous une séance de rattrapage avec Christian Gray !



> Cinquante Nuances de Grey / Bande-Annonce VF [Au cinéma le 11 février 2015]

> Cinquante Nuances Plus Sombres - Bande-Annonce Officielle (VF)

50 Nuances

