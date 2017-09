COLOR FIT FESTIVAL LE 8 octobre à Toulouse

publié le 16/09/2017 à 21:18

COLOR FIT FESTIVAL

Color Fit Festival est un événement unique de fitness en plein air.Nous vous proposons d'allier fitness et couleurs, healthy et fun pour le bonheur du plus grand nombre.Après vos sessions fitness en live élaborées par Rémy Huleux, coach de l'Orange Bleue, un concert live électro vous attend ainsi que de nombreuses animations sur le village.





INFOS PRATIQUES

10h30 : Dance Aérobic pour tous par Rémy Huleux

11h30 : YAKO COMBAT par Jessica Duno

12h30 : YAKO approved by FAUVE HAUTOT (Latin dance) par Dani Miralles

13h30 : festival de musique avec Ethan et Adrien Toma



Rendez-vous à la Base de la Ramée le 8 octobre !

Tarifs Fitness :

Tarif classique : 20 € (18€ pour les abonnés l'Orange Bleue)

Dernière minute : 25 € (22€ pour les abonnés l'Orange Bleue)



Festival gratuit sur inscription



COLOR FIT FESTIVAL Site web

GAGNEZ VOS DOSSARDS POUR DEUX PERSONNES

En remplissant le formulaire ci-dessous