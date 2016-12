Gagnez vos derniers pass ici !

summer

par Arthur publié le 01/08/2016 à 14:56

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Fun Radio Côte d’Azur présente la soirée la plus colorée de l’été, le « Color Summer Festival » ! vendredi 12 août à Fréjus



Envoyez-nous vos coordonnées complètes + le mot "Color summer festival"



Et venez faire la fête avec Joachim Garraud, Yall, Damien N’Drix et Adrien Toma dans les arènes de Fréjus, et ne manquez pas le party Fun Club en after officiel du Color Summer Festival avec Adrien Toma à la Réserve à Saint-Raphaël !



Fun Radio Côte d’Azur le son dancefloor