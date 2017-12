Cotillons Médeceine à l'Entrepôt à Montpellier

publié le 18/12/2017 à 14:47

Ce mercredi 20 décembre à L'Entrepôt à Montpellier c'est LA plus grosse soirée étudiante de cette fin d'année, la Cotillons Médecine ! 3 salles aux ambiances différentes vous attendent pour pouvoir vous éclater dans les règles de l'art avec Fun Radio Méditerranée, partenaire de la soirée !



ENTRÉES

Prévente + Cocktail de bienvenue : 8€

Sur place : 10€



NAVETTES GRATUITES

Départ : Gare Saint Roch à 23h, minuit et 1h

Retour : à 3h, 4h et 5h

ADRESSE

4 Rue du Puech Radier, 34970 Lattes (Parking Gratuit)



Plus d'infos sur acmcorpo.fr



Cotillons Médecine - 2017

