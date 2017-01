Courez pour la planète avec Run Eco team

"Un run = un déchet" : le slogan de l'association Nantaise Run Eco team est efficace. C'est le bon plan sport du vendredi 13 janvier.



Nicolas Lemonnier a créé Run Eco team

publié le 13/01/2017 à 12:39

En moins d’un an, le Nantais Nicolas Lemonnier aura réussi à se faire repérer par le patron de Facebook en personne ! Ostéopathe de formation, le jeune papa reprend la course à pieds en février 2016... Sauf qu’il se rend vite compte que les déchets s'accumulent dans les rues de sa ville.



Il décide d’allier sport et écologie : à chaque footing il ramasse les détritus abandonnés dans la Cité des Ducs, se prend en photo avec son butin à la ligne d'arrivée et poste le résultat sur Facebook. L'initiative plait, et Nicolas es rapidement imité partout en France.

Une course pour ramasser les déchets ensemble ce dimanche à Nantes

Il rassemble une communauté via Facebook en créant un groupe puis une association pour officialiser la démarche. S'en suit la production de Tee-shirt floqués du logo Run Eco Team, et la création d'un sac en coton spécialement conçu pour embarqué les déchets ramassés si l'on ne trouve pas de poubelle immédiatement sur son parcours.





Alors si vous souhaitez participer à l'initiative et courir responsable... les membres de Run Eco team se retrouvent une fois par mois pour une course collective. Dimanche 15 janvier, le rendez-vous est donné au pied de l'éléphant à 10h.