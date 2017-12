Crazy New Year 2018, gagnez votre réveillon magique et prestigieux !

publié le 21/12/2017 à 17:26

Le meilleur moyen de terminer l'année et de commencer la suivante c'est de participer à une très belle fête dans un endroit à la fois magique et prestigieux ! Cette année, la Crazy New Year 2018 ne dérogera pas à cette règle, car c'est dans le cadre magnifique du Domaine des Moures à Villeneuve les Maguelone qu'elle aura lieu !



Plus de 800 personnes seront réunies dans ce domaine où tout sera fait pour que la fête soit mémorable ! Service traiteur, dancefloor géant, show lights, cotillons, Djs...

Fun Radio Méditerranée, partenaire de l'événement vous invite !

Pour gagner votre "Pack Crazy" avec parking VIP, mange-debout réservé, 1 magnum de Champagne et 1 magnum d'alcool supérieur pour 5 personnes à partir de 22h, écoutez Arthur entre midi et 16h sur Fun Radio Méditerranée, jusqu'à vendredi 29 décembre.

Pour gagner vos invitations pour 2 personnes à cette soirée à partir de 22h, complétez le formulaire en ligne en cliquant sur "participer" ci-dessous.

Attention : Cette dotation (jeu antenne et jeu web) est strictement réservée à des personnes majeures.

Pour toute information complémentaire sur cette soirée rendez-vous sur l'événement facebook ou sur le site.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.