DADDY YANKEE EN CONCERT A TOULOUSE AVEC FUN RADIO

Le 23 juin au Zénith de Toulouse

Daddy Yankee

par Ethan publié le 27/01/2017 à 08:19

DADDY YANKEE EN CONCERT AVEC FUN RADIO

ZENITH DE TOULOUSE - Vendredi 23 Juin 2017 - 20h30



Après une absence de 3 ans, Le King du Reggaeton est de retour pour un concert unique le 23 juin 2017 au Zénith-Toulouse, température prévue muy caliente ! Qui dit reggaeton dit Daddy Yankee. C'est aussi simple que ça. Son premier succès Gasolina en 2004 a rendu le reggaeton internationalement connu.

Il a ainsi ouvert les portes à d'autres artistes du genre tels que Don Omar, Tego Calderon, Ivy Queen, Wisin y Yandel, ... Ramon Luis Ayala Daddy Yankee est né à Puerto Rico.

Jeune garçon, il fait fureur dans le baseball et la musique. Lors d'une pause dans un studio d'enregistrement, dans la rue, il reçoit une balle perdue dans la hanche, anéantissant tout espoir de carrière dans le baseball. Heureusement la musique lui réussit, toujours avec une balle dans la hanche!



Le producteur portoricain DJ Playero a lancé le jeune Daddy Yankee au début des années 90 avec des enregistrements sur cassettes (!) et plus tard des CD. En 1995, il remporte son premier succès pour un album dans les Caraïbes espagnoles, en 2002 il perce aux Etats-Unis, et depuis 2004 avec le tube Gasolina, dans le monde entier. Avec des tubes qui s'enchaînent tels que «Gasolina», «Limbo», «Lo Que Paso, Paso», «Ven Conmigo», «Lovumba», «El Amante» ...de nombreux Awards et plus de 11 millions d'albums vendus, il est l'un des artistes de musique latine urbaine ayant le mieux réussi.



Son dernier single Shaky Shaky concu pour danser compte déjà plus de 750 millions de vues sur Youtube Il prépare actuellement la sortie de son nouvel album "King Daddy II: Elemento DY" prévue au printemps 2017



