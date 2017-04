Dance Trip by K'Danses au Kursaal de Dunkerque

publié le 18/04/2017 à 19:49

Ce samedi, prenez votre envol avec les danseuses de l’association K’DANSES pour un DANCE TRIP aux USA !



Une heure de spectacle chorégraphié et interprété par les danseuses elles-mêmes. De Pink à Kanye West en passant par Edith Piaf, il y en aura pour tous les goûts.. !

Entre joie, tristesse, nostalgie et humour, ce spectacle saura vous surprendre et vous remplir d’émotions,

Alors parez au décollage ?



Départ : 20h

Embarquement à partir de 19h30

Lieu : Kursaal de Dunkerque (accès sur le Parvis)

Tarif unique : 4 euros





Dance Trip