Dans l'Aude, l'Hérault et le Gard, venez fêter le Carnaval avec Fun Radio !

A Fun Radio on ne rate jamais une occasion de s'amuser et le carnaval est forcément une très bonne occasion. Comme on dit plus on est de fous... alors chopez votre déguisement même s'il est un peu miteux, on vous attend !

Ce mardi 28 février, toute l'équipe de Fun Radio vous invite à visiter les studios de Fun Radio Méditerranée (entre 11h et 16h) situés tout près de la Comédie, au 14 avenue Frédéric Mistral à Montpellier. Une seule règle pour pouvoir entrer : VENIR DÉGUISÉ !



Il y a forcément un sac au fond de votre armoire ou à la cave avec des déguisements dedans, sinon vous chopez la salopette de tonton Gérard ou la blouse de tatie Jacqueline, un peu de maquillage et ça fera l'affaire !



Vous pourrez poser aux côtés d'Arthur, Hans et Anaïs qui eux aussi ont prévu leur costume en partenariat avec Center Fêtes Nîmes. Vos photos seront publiées sur le site de Fun Radio et le déguisement le plus dingue remporter des cadeaux Fun Radio.



Alors plus de temps à perdre, venez en solo, en famille ou entre potes... ON VOUS ATTEND !



