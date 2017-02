Dans le vestiaire du sport Nantais !

"Aborder le sport sous toutes ses coutures", c'est la promesse de ce nouveau magazine mensuel dédié aux sport dans la métropole Nantaise. Au programme, des reportages, des interviews et des rubriques inédites... Cerise sur le gâteau ? Il est gratuit.

La Une du premier numéro du Vestiaire Nantais

par Yoko Trigalot publié le 14/02/2017 à 08:21

Ils sont deux. Amaury Legrand et Pierre-Alexandre Aubry sont journalistes mais avant tout passionnés de sport.

Ils viennent de créer le Vestiaire Nantais, un nouveau magazine mensuel dédié aux sports dans la Cité des Ducs. Tous les mois vous pourrez découvrir l’actualité sportive au travers d'interviews, de reportages et cela concerne le sport professionnel comme le sport amateur !



Le premier numéro vient de paraître à la fin du mois de janvier. On découvre déjà des rubriques originales comme "les Archives" qui reviennent sur un fait marquant dans une discipline ou l'interview "Dans ton sac" qui nous permet d'en découvrir un peu plus sur un joueur.



Les deux rédacteurs en chef ont rencontré Caroline Aubert

Et les deux rédacteurs planchent déjà sur le deuxième numéro. Et ils savent nous donner envie de le lire... Le Vestiaire Nantais publiera un dossier spéciale nutrition pour comprendre comment allier végétarisme et pratique sportive, mais également un reportage sur le volley-ball nantais féminin. Mais ne soyez pas impatients, "je garde un peu de surprise" explique Pierre-Alexandre Aubry.



Vous pouvez suivre l'actualité du magazine, sur Facebook mais également sur Twitter.

Où retrouver le Vestiaire Nantais ? Cette carte recense les 60 endroits qui le distribuent à Nantes.

A vos marques, prêts, feu... lisez !