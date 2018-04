Découvrez le Mondial du Vent avec Fun Radio Nîmes

publié le 09/04/2018 à 12:42

A partir du mardi 17 avril, Leucate va lancer avec Fun Radio Nîmes la 22ème édition du Mondial du Vent !

Étape incontournable pour l’élite du kitesurf et du windsurf, cet événement est l’occasion unique de voir évoluer les meilleurs athlètes de ces deux disciplines en France.



Découvrez le Teaser officiel

> Teaser officiel - Mondial du Vent 2018

Nouveauté cette année, Leucate va accueillir l’unique étape française de l’European Freestyle Pro Tour.



Du 17 au 22 avril 2018, venez découvrir et admirer les meilleurs mondiaux dans des sauts plus spectaculaires et aériens les uns que les autres, combinés à des figures exceptionnelles !

Du jamais vu avec les plus beaux et audacieux kiteloops ! ¿

Les meilleurs mondiaux seront présents : le Leucatois Nicolas Akgazciyan, Antony Ruenes, Sam Esteve, Antoine Albert et Adrien Bosson, ainsi que les riders internationaux Tonky Frans, Dieter van der Eyken, Yentel Caers et Jacopo Testa.



MONDIAL DU VENT 2018