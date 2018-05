Découvrez TimeXperience à Nîmes

publié le 18/05/2018 à 10:03

Fun Radio Nîmes a un message à vous faire passer de la part de l’Agent X :

« Agents TimeXperience, vous vous préparez à faire un voyage dans le couloir du temps qui vous permettra d’accéder aux différentes missions proposées par l’agence. Mais attention, celui-ci restera seulement ouvert 60 minutes durant lesquelles vous devrez réussir votre mission et en revenir ! »

> TimeXperience Escape Game Nîmes

Voici les 4 missions que TimeXperience Nîmes vous propose :



Mission 1 : Enregistrement Mortel

(Niveau Intermédiaire)

Mike Johnson est un célèbre ingénieur du son du 20ème siècle. En 1990, alors qu’il mixe dans son studio d’enregistrement de Londres, il fait une découverte surprenante : la mélodie mortelle. En effet il s’aperçoit qu’il a créé une combinaison de notes de musique qui diffusée plus de 2 minutes peut rendre dément et sourd.

La mission : Trouver la bande sur laquelle se trouve l’enregistrement mortel.



Mission 2 : Mystérieux Professeur

(Niveau Intermédiaire)

Professeur des écoles à Nîmes en 1981, Augustin Durand mène une double vie. Discret maitre d’école le jour, il devient le chef d’une redoutable bande de voleurs la nuit. Collectionneur de bijoux d’exceptions, son équipe s’est emparée d’une pièce unique : le Victoria, un des plus gros diamants du monde.

La mission : Vous devez récupérer le diamant "Victoria".



Mission 3 : Opération Evasion

(Niveau Supérieur)

Le sergent Diego Bolivar a été incarcéré le 12 Septembre 1960 à la prison Colombienne de Cali. Il est accusé d’espionnage et soupçonné de détenir des secrets militaires destinés à l’ennemi. Lors de son arrestation il a pu garder sur lui un microfilm qui plus tard a été confisqué par son gardien. Celui-ci ignorant l’importance de sa trouvaille l’a négligemment rangé dans un tiroir de son bureau.

La mission : Vous devez vous extirper de la prison



Mission 4 : Repaire Infernal

(Niveau Expert)

Paris 2 Juillet 2001, vous êtes sur les traces de l’Agent “Z”, un agent double qui s’est emparé d’un dossier confidentiel au Quartier Général TimeXperience. Vos sources vous amènent dans un salon de coiffure Parisien dans lequel “Z” a basé son repaire.

La mission : Vous devez récupérer le dossier Top Secret.



