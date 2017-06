DÉFI RUN Assu 2000 2017

publié le 07/06/2017 à 15:28

Fun Radio Midi-Pyrénées présente,



La Défi Run ASSU 2000, le dimanche 11 juin

Une course à obstacles de 5 ou 10 km conviviale et accessible à tous.

Venez vibrer sur le meilleur du son dancefloor!

Écoutez Ethan entre 12h et 16h sur Fun Radio Midi-Pyrénées.

Dès que vous repérez le signal du Smash Fun,

Soyez les premiers à appeler le 05 61 588 509.



Et repartez avec votre dossard pour la Défi Run ASSU 2000



La Défi Run ASSU 2000, c'est le dimanche 11 juin à 9h30 sur la base de sports et de loisirs de la Ramée à Toulouse.

Plus d'infos sur defirun.com



Les meilleures événements en Midi-Pyrénées c'est avec Fun Radio.