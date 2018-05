Défilés du 1er mai, la Lorraine mauvaise cycliste : l'actu de ce mercredi 2 mai 2018

publié le 02/05/2018 à 09:07

109 personnes ont été placées en garde à vue à Paris après le défilé du 1er mai. La journée internationale des travailleurs a été marquée par de nombreux incidents dans la capitale. En Lorraine, entre 1 400 et 2 000 personnes se sont réunis à Nancy, ils étaient un millier à Metz et une centaine à Verdun.





L'acte 7 de la grève à la SNCF débute ce soir en Lorraine comme partout en France. Les déplacements en trains seront donc compliqués demain et vendredi. Ce seront les 13e et 14e jours de grève depuis le début du mouvement. Les prévisions de circulation sont attendues en fin d'après-midi.



La Lorraine ne pédale pas assez. Metz et Nancy se classent en milieu de tableau dans le classement réalisé par la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette. Sur une échelle de A+ à G, Nancy obtient un F derrière Metz et son D. Selon la fédération, les villes françaises ont "des efforts significatifs à faire".





Un nouveau parcours ouvre à l’université de Lorraine. A la prochaine rentrée, les étudiants de 2 et 3eme année de licence d’information et communication de Metz pourront intégrer le nouveau programme "jeux vidéos et médias interactifs". Objectif : apprendre aux étudiants à considérer les jeux vidéos comme des modèles pour penser les arts et les médias du XXIème siècle.