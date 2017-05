Des cosmétiques en poudre made in Rezé

publié le 02/05/2017 à 13:52

Pas besoin d'avoir un laboratoire chez soi pour réaliser soi-même ses produits de beauté. Grâce aux cosmétiques en poudre Secret des Fées, il vous suffira d'un bol, d'une cuillère et d'un peu d'eau. Et en quelques secondes, le tour est joué.





Créée à l’été 2013, la marque de cosmétiques bio et labellisée Slow cosmétique propose une gamme de dix-huit produits : masques, gommages, peel-off, soins capillaires...Les soins sont évidemment sans conservateur, sans allergènes et à 99% composés d'ingrédients d'origine naturelle.

Le laboratoire est implanté à Rezé. Et trois "fées" travaillent pour innover : Sybile, Magalie, deux ingénieures et Guy, formulateur en cosmétiques.

Mode d'emploi

Autre avantage de ces soins réduits en poudre : pour partir en voyage, plus besoin de se trimbaler une trousse de toilettes encombrant la moitié de la valise. Les sachets mesurent moins d'un centimètre d’épaisseur.

Seul petit désagrément, l'odeur n'est pas aussi agréable qu'un produit bourré de parfums de synthèse. Mais une fois la mixture recomposée, le soin est agréable à utiliser.

En bref, un produit écologique (qui réduit les déchets) et sain pour les femmes puisque dépourvu de produits chimiques toxiques.



Comptez 3,50€ à 4€ par sachet.. Les produits Secret des Fées sont disponibles en magasins bio ou sur les sites Internet comme Nature et Aliments, NAFHA.