Deuxième semaine de procès pour Francis Heaulme, véhicule d'observation du stationnement à Metz : l'actu de ce mardi 9 mai 2017

publié le 09/05/2017 à 09:18

Le procès de Francis Heaulme continue à Metz. Les auditions de gendarmes ou codétenus sont prévus pour cette deuxième semaine de procès devant les Assises de la Moselle. Parmi eux : l'ancien gendarme Jean-François Abgrall. Il est le premier a faire le lien entre Francis Heaulme et le double meurtre de Montigny-lès-Metz. Le quinquagénaire est soupçonné d'avoir tué Cyril et Alexandre en 1986.





Un véhicule d'observation du stationnement est mis en place par la mairie de Metz. La voiture équipée d'une caméra sur le toit est capable de lire les plaques d'immatriculation. Elle permet de signaler le taux d'occupation des places, de remplir une base de données, et de détecter si le conducteur a payé ou non son stationnement. La verbalisation reste quant à elle, humaine. Les agents définissent s'il faut ou non verbaliser.



L’ESSTIN à Nancy change de nom. L’école d’ingénieurs devient Polytech Nancy. Jusqu’ici l’ESSTIN proposait un diplôme unique. Il ouvrira 4 spécialités dès septembre prochain. Parmi elles : énergie, mécanique , matériaux et environnement, management opérationnel, maintenance et maîtrise des risques.





En basket, 32ème journée de Pro A pour le SLUC Nancy ce soir. Les Cougars, quasi assurés de descendre en pro B la saison prochaine, affrontent Le Mans au palais des sports de Gentilly. Les nancéiens pourraient se maintenir seulement s'il remportent les 3 derniers matchs en remontant la différence de panier average et que Hyères Toulon ne remporte aucune rencontre. Coup d'envoi à 20h.