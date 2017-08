Devenez l’un des nouveaux visages des agences de mannequins DMG & UP Models !

publié le 24/08/2017 à 12:43

Venez tenter votre chance d’être repéré par les professionnels de la mode aux Galeries Lafayette de Metz le Samedi 16 Septembre. Les agences de mannequins DMG et UP Models organisent en collaboration avec les Galeries Lafayette & Fun Radio Lorraine, un grand casting mannequins. Le Casting se déroulera sur présélection aux Galeries Lafayette à Metz, le 16 Septembre 2017 de 14h00 à 17h00. Pour s’inscrire CLIQUEZ-ICI, avant le 13 septembre. Le casting est réservé aux femmes et hommes de 15 à 25 ans. Femme : 170cm minimum - Homme : 182cm minimum. Tenue souhaitée : jean + tee-shirt / debardeur blanc. Un mail de participation au casting sera envoyé aux personnes dont le formulaire de présélection aura été sélectionné par les membres du jury final.

Casting Galeries Lafayette Metz