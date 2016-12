Direction le Futuroscope !

Gagnez votre séjour avec Fun Radio Côte d'Azur

Futuroscope

publié le 30/09/2016 à 16:55

FUN RADIO Côte d'Azur vous offre votre séjour en famille au Futuroscope !

Venez rire avec les héros de l’Age de Glace, l’attraction et vivez une soirée magique avec La Forge aux Etoiles, imaginée par le Cirque du Soleil.



Cette semaine, écoutez FUN RADIO Côte d'AZUR entre 12h et 16h avec Arthur

Dès que vous entendez le SMASHFUN, soyez les premiers à appeler le 0 / 498 / 120 / 120 et gagnez votre séjour pour 4 au FUTUROSCOPE !





