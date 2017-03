Direction le Mondial du Vent à port Leucate !

publié le 31/03/2017 à 19:16

Envolez-vous au Mondial du vent avec Fun Radio Méditerranée !



Le 15 avril à Port Leucate, venez vous initier aux sports de glisse, et assister au Party Fun Live avec accès aux Backstages et la présence de nombreux artistes Fun Radio:

Henri PFR

Ofenbach

Mosimann

Maeva Carter et les Lumberjack

Dès que vous repérez le signal du SMASH FUN sur Fun Radio Méditeranée, soyez les premiers au 04 67 602 625 et gagnez une nuit pour 2 personnes au Village Vacances Rives des Corbières pour vivre le Mondial du Vent 2017 !