Direction San-Fransisco, avec la Foire Internationale de Nancy

publié le 15/05/2017 à 12:02

Vivez la 83ème Foire Internationale de Nancy, du 2 au 12 juin 2017, au Parc des Expositions de Nancy. 11 jours riches en festivités, surprises et découvertes sous le soleil de San Francisco et de la Californie. Découvrez, plus de 400 exposants de secteurs variés : ameublement et décoration, jardin, vins et gastronomie, arts ménagers, mode et beauté, mais aussi des institutionnels, les traditionnels démonstrateurs, des artisans d’art et des artisans du monde, des exposants sport et loisirs etc. Les Animations, Le Plan de la Foire

LES TARIFS. Entrée 5 € ou 4 € via la billeterie en ligne > Cliquez-Ici. Parking 1€. Tarifs réduits : Vendredi 2 juin 1€ pour le premier jour de la Foire. Familles nombreuses 4€ par adulte (uniquement aux caisses). Etudiants, Juniors (12-18 ans), Accompagnant PMR : 2€. Entrée Gratuite : Enfants de moins de 12ans. Personnes à mobilité réduite. Mardi 6 juin pour les plus de 65 ans (Journée des Seniors), Mercredi 7 juin pour les femmes (Journée de la Femme).



Fun Radio Lorraine, Partenaire de la Foire Internationale de Nancy.

Foire Expo Internationale Nancy