Direction Serre Chevalier avec Fun Radio !

Cette semaine, Fun Radio Méditerranée et TUI N°1 Mondial du voyage vous offrent 1 semaine pour 2 personnes à Serre Chevalier dans les Hautes-Alpes. Écoutez Arthur entre midi et 16h et repérez le Smash Fun !

Marmara Serre Che

par La rédaction de Fun Radio Méditerranée publié le 23/01/2017 à 12:43

Si vous n'avez pas encore pensé à vos prochaines vacances, TUI, le numéro 1 mondial du voyage et Fun Radio méditerranée l'avons fait pour vous ! On vous a réservé votre semaine pour 2 personnes à Serre Chevalier dans les Hautes-Alpes en formule tout inclus en club Marmara Alpazur, l'endroit idéal pour les familles et les sportifs !



Pour gagner votre séjour rien de plus simple ! Branchez-vous sur Fun Radio Méditerranée (Radio, web ou appli), écoutez Arthur entre midi et 16h00, dès que vous repérez le signal du Smash Fun appelez le 04 67 602 625 !



La formule tout inclus comprend :

• Repas buffet varié à volonté : cuisine locale, buffet à thème, show cooking, snack, goûter, 1 soirée savoyarde par semaine...

• Possibilité de panier pique-nique pour le déjeuner (sur inscription la veille).

• Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, cocktail du jour à volonté



Séjour valable hors vacances scolaires (saison d'hiver 2016/2017)