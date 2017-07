Dj Snake aux Eurockéennes 2017

publié le 06/07/2017 à 21:15

Fun Radio Belfort vous présente tous les artistes des Eurockéennes de Belfort, édition 2017!





Dj Snake descend de son avion depuis Ibiza

Cette année encore, Le Malsaucy a été aménagé afin d'accueillir tous les festivaliers (Plus de 130 000) venus pour voir en live Dj Snake, l'artiste le plus attendu de la soirée sur la Grande Scène. Dj Français parmi les plus connus mondialement, il s'est fait connaître après avoir travaillé avec Lady Gaga sur certains morceaux.

Il suffit de jeter un oeil à ses dernières vidéos sur Internet pour mesurer l'ampleur du phénomène. La vidéo de « Turn Down For what » a été vue par plus de 680 millions d'internautes. Ce tube tourne également en boucle dans tous les clubs, et les reconnaissances officielles commencent à pleuvoir dès 2014: La chanson, qu'il a créée avec le rappeur américain Lil Jon, est déjà disque de platine depuis mars 2014. Après "Lean On" avec les Major Lazer en 2015, le succès est validé, et amplifié. Il termine la soirée sur la Grande Scène dès 0h45.

> Pour suivre toute l'actu, les lives et les coulisses des Eurockéennes 2017, ajoutez CORENTIN.RADIO sur snapchat!



