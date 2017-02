La première édition de la Gaming Winter Fest vous donne rendez-vous les 18 et 19 février prochain à Melun.

Les 18 et 19 Février prochain, on vous donne rendez-vous à Melun, pour la première édition de la Gaming Winter Fest. Retrouvez tout l'univers des jeux vidéos en Ile-De-France, pour deux jours de compétitions pour les plus passionnés, de tests exclusifs pour les amateurs de nouveautés ou de découvertes pour les plus curieux.



A tester notamment, l'univers surréaliste du casque de réalité virtuel de Playstation ou les petites pépites des éditeurs de jeux indépendants



Mais ce qui fera le plus vibrer (vos manettes), ça sera la grosse compétition e-Sport qui se déroulera sur 5 jeux : Hearthstone, League of Legends, Overwatch, Trackmania et Clash Royale avec des centaines de joueurs et plus de 7000€ de cashprize .



Réservez vos places ou venez visiter le salon sur Gaming-WinterFest.com