publié le 10/11/2017 à 13:36

Le rendez-vous des gamers en région parisienne vous attend pour sa 2ème édition avec la GAMING WINTER FEST !



Un véritable salon du Numérique et du Gaming, où seront présentés les dernières innovations, les jeux-vidéos les plus populaires mais aussi les éditeurs de jeux indépendants, les fournisseurs officiels de matériels de Gaming professionnel et un espace retro-gaming!

Avec la présence des meilleurs teams E-sport pour une compétition sur 5 jeux-vidéo incontournables :



Hearthstone

Heroes of the Storm

Overwatch

Trackmania

Clash Royale





Des centaines de joueurs sont attendues pour tenter de gagner des tonnes de cadeaux mais aussi et surtout pour la meilleure team E-sport: un cash prize de 10 000€ !



Retrouvez nous à la Gaming Winter Fest les 3 et 4 Mars @l'escale à Melun (77)



Toutes les infos et inscription sur: Gaming-Winterfest.com



La GAMING WINTER FEST, c'est avec FUN RADIO

GWF (4) Date : 10/11/2017 6 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > GWF (4) Date : GWF (1) Date : GWF (3) Date : GWF (7) Date : GWF (2) Date : GWF (5) Date : 1 / 1 < > +