Eclatez-vous à la "Color Me Rad" de Lille avec Fun radio

Samedi 11 Juin, c'est le retour de la célèbre course "Color Me Rad" à Villeneuve d'Ascq

Color Me Rad

par Matt Dunkerque publié le 10/06/2016 à 11:34

En 2016, Color Me Rad est de retour à Villeneuve-d'Ascq avec Fun Radio !



On vous attend nombreux sur la course la plus colorée de l'année !



TARIFS



EARLY BIRDS

DU 18 MARS (10H) AU 1ER AVRIL 2016 (10H)



28€ je m’inscris tout seul

24€ je m’inscris avec les copains

24€ je suis étudiant

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte



CLASSIQUES

DU 1ER AVRIL (10H) AU 6 JUIN (10H) 2016



30€ je m’inscris tout seul

26€ je m’inscris avec les copains

26€ je suis étudiant

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte



DERNIÈRE MINUTE

DU 6(10H) AU 11 JUIN 2016



35€ tarif unique

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte





Rejoignez l'évènement sur Facebook : https://www.facebook.com/events/1671452306436849/



Tentez maintenant de gagner vos places en cliquant sur "JOUEZ"

(une seule participation par personne)