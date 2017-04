Écoutez Fun Radio et gagnez vos places pour la Fun Radio Ibiza Experience

publié le 03/04/2017 à 09:52

L'Accor Hotel Arena de Paris s'apprête à accueillir la Fun Radio Ibiza Experience. Cette nouvelle édition aura lieu le 14 avril. L'an dernier, 15 000 personnes s'étaient retrouvées pour vibrer aux sons des plus grands DJ's de la planète. Lors de cette deuxième édition de la Fun Radio Ibiza Experience de nombreux artistes internationaux seront présent. Hardwell, Afrojack, Robin Schulz, W&W, Nervo et Sam Feldt mixeront pour vous leurs plus gros tubes.



Gagnez vos places pour assister à la Fun Radio Ibiza Experience avec Fun Radio Méditerranée. Ecoutez Arthur entre midi et 16h. Dès que vous repérez le signal du SMASHFUN soyez les premiers à appeler le 04 67 602 625. Vous remporterez vos invitations avec transport en IDTGV, et hébergements pour la Fun Radio Ibiza Experience le 14 avril à l'Accor Hotel Arena de Paris.