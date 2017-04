Écoutez Fun Radio Nîmes et gagnez votre trottinette électrique

publié le 28/04/2017 à 16:42

Vous en voyez de plus en plus ! Elles font maintenant partie du paysage urbain. Ce sont les trottinettes électriques ! Pendant longtemps, cet objet avait l'image d'un jouet pour enfant. Le fait d'y ajouter un moteur a changé la donne. La trottinette électrique est maintenant tendance ! Désormais, c'est un moyen de transport comme un autre. Elle permet de se déplacer sans effort, et en respectant l'environnement. De plus, sa praticité plaît énormément, à la fois pliable et légère cet objet est moins encombrant qu'un vélo.



La société Air Lab propose plusieurs gammes de trottinette électrique. Fabriquées en France, à Nîmes, elles allient élégance et efficacité comme dans cette vidéo.



> Labelle - Trottinette électrique fabriquée en France

La société Air Lab vous propose de gagner avec Fun Radio Nîmes la trottinette électrique "LittleBoard Booster". Ce modèle peut avancer jusqu'à 27 klm/h. Elle dispose d'une autonomie de 25 klm, et pèse 10,7 kg.

Écoutez Hans entre midi et 16h sur Fun Radio Nîmes, dès que vous repérez le signal du SMASHFUN soyez les premiers à appeler le 0800 85 15 14 (appel gratuit). Et gagnez votre trottinette électrique "LittleBoard Booster"