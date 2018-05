Edouard Philippe à Nancy, naissance historique au parc Sainte-Croix : l'actu de ce vendredi 18 mai 2018

publié le 18/05/2018 à 08:50

Le Premier Ministre sera à Nancy aujourd’hui. Edouard Philippe sera présent au Congrès du centre des jeunes dirigeants d’entreprise en début d’après-midi. La structure fête ses 80 ans. Il évoquera les mesures du gouvernement pour favoriser la croissance ou encore la transformation des entreprises. La circulation des trams et des bus sur le réseau Stan sera perturbée de 10h à 16h. La station Nancy gare ne sera pas desservie.





Les jeunes agriculteurs vont manifester aujourd’hui à Metz. Ils protestent contre le traité commercial Mercosur en cours de négociation avec les pays d'Amérique du sud. Le texte permettra à ces pays d'exporter vers l'Europe et la France des milliers de tonnes de viande bovine avec des normes contraires à celles du pays. Une dégustation de viande "made in France" est prévue à partir de 18 heures place Saint-Louis.



La SCNF entame sont 10ème épisode de grève. Le trafic est perturbé en Lorraine avec 1 TER sur 2 et 7 TGV sur 9. Comptez 2 aller-retour entre Nancy et Epinal, 5 trains sur 8 entre Nancy et Lunéville. 1 train entre Nancy et Longwy. Pas de liaison entre Metz et Bar-le-Duc.





Le dialogue sur le campus lettres et sciences humaines de Nancy est ouvert. Le président de l’université de Lorraine a reçu pour la première fois depuis le début de la mobilisation une délégation d’étudiants et de délégués syndicaux. La rencontre a permis d’abord les plaintes

déposées contre certains étudiants mais aussi la sécurité mise en place autour du campus.





Naissance historique au parc animalier de Sainte-Croix en Moselle. 2 jumeaux élan sont nés mardi. Une première en France. Les petits faons seront visibles par le public dès qu’ils auront trouvé leurs repères. Et le parc accueille également un petit vautour, un bisonneau d’Europe ou encore 2 pélicans frisés.





En foot, la liste des 23 a été présentée hier par Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France emmène notamment Antoine Griezman, Kilian Mbappé, Florian Thauvin mais aussi Nabil Fékir et Steven N'zonzi, la surprise de cette annonce. Dimitri Payet blessé, a été écarté.