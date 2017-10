ELECTION MISS MIDI PYRENEES 2017

publié le 05/10/2017 à 09:23

FL Production et le Comité Miss Midi-Pyrénées pour Miss France présente,



L'élection de Miss Midi-Pyrénées 2017 pour Miss France Organisation pose ses valises à Bruguières, au nord de Toulouse !





L’année 2017 offre un grand tournant au Comité Miss Midi-Pyrénées dans l’organisation de l’élection de notre nouvelle Miss Midi-Pyrénées !

En effet, le Comité revient près de la ‘Ville Rose’ et posera ses valises dans la magnifique salle ‘LE BASCALA’ à BRUGUIÈRES (31150), le vendredi 06 octobre 2017 à partir de 21 heures.



Elle réunira 14 candidates, toutes élues en amont lors des élections locales et départementales, ainsi qu‘Alicia AYLIES, Miss France 2017 et ses dauphines. Lors de cette élection, Miss France aura l’honneur de nous présenter le ‘Show Miss France’. Cette soirée mettra également en lumière les prestations d’un chanteur et la présence d’un jury de choix et de qualité pour cette édition 2017.

ETHAN de Fun Radio Midi-Pyrénées membre du jury 2017



Découvrez les candidates 2017

Miss Midi-Pyrénées 2017 Candidates 2017





L’élue participera à la finale nationale de Miss France qui cette année, se déroulera à Châteauroux, le 16 décembre 2017, organisée par Miss France Organisation, et retransmise en direct sur TF1.



Suivez notre actualité pour rester informé des membres du jury et des nouveautés concernant l'élection Miss Midi-Pyrénées 2017 > https://www.facebook.com/comitemissmidipyrenees/



L’ensemble du Comité Miss Midi-Pyrénées pour Miss France Organisation vous remercie pour votre fidélité au quotidien et vous souhaite une agréable élection !



_________________________________________________________



OUVERTURE DES PORTES : 20h / DEBUT DE L'ÉLECTION : 21h



PLAN D'ACCES :



- A62 (L'Autoroute des Deux Mers),

- Prendre la sortie 11 (Saint-Jory/Fronton/Saint-Alban),

- Suivre direction Bruguières (sur 2km),

- Au rond point à l'entrée de Bruguières, suivre "LE BASCALA".

* Données GPS : 43°43'52.80 Nord / 1°24'21.63 Est









Billeterie Billeterie