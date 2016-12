Embarquez à bord du catamaran Fun Radio

Dimanche 5 juin, départ du port de Saint-Raphaël

AMC 2016

publié le 30/05/2016 à 10:13

Dimanche 05 juin, embarquez sur le catamaran Fun Radio Côte d’Azur en baie de Saint Raphaël avec AMC Croisière !





Ecoutez Arthur entre midi et seize heures sur FUN RADIO Côte d’Azur,



Dès que vous repérez le signal du SMASHFUN, soyez les premiers à appeler le 0 498/120/120.



Et passez une journée inoubliable, avec baignade, découvertes et son dancefloor à bord du plus gros catamaran de Saint-Raphaël avec AMC Croisière





FUN RADIO Côte d’Azur, le son dancefloor !