"Ephémère Clubbing Tour" avec LUMBERJACK

Rendez-vous samedi 7 mai au stade Joseph Maurel de Vidauban !

Ephemere clubbing tour

publié le 02/05/2016 à 13:55

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Fun Radio Côte d’Azur So Chic events et Red Rose Event’s, vous présentent « l ’Ephemere Clubbing Tour » avec les Dj’s Fun Radio Lumberjack !

Pour gagner vos invitations, envoyez-nous "EPHEMERE CLUBBING TOUR" + vos coordonnées complètes à l'adresse cotedazur@funradio.fr

Et venez faire la fête, samedi 7 mai au stade Joseph Maurel de Vidauban avec Fun Radio Côte d’Azur, et les dj’s habitués de la French Riviera, Lumberjack !



« L éphémère Clubbing tour » la soirée dancefloor de ce début de saison !



Fun Radio Côte d’Azur, le son dancefloor