ERASMUS STUDENTS FESTIVAL 2017

publié le 27/09/2017 à 17:49

AFTERMOVIE 2016

> Erasmus Festival 2016 - 2nd edition

LE FESTIVAL @ UNIVERSITE PAUL SABATIER

13 et 14 Oct 2017 Université Paul Sabatier

Lors d'une journée l'Europe vient à la rencontre des toulousains !

Début des festivités 13h00

Venez participer au festival incontournable de la rentrée étudiante, un rassemblement à caractère européen et international qui réunit aussi bien les étudiants français qu'internationaux !

Toulouse et ses universités vous invitent à découvrir une ville cosmopolite qui respire l'ouverture culturelle.

VILLAGE EUROPEEN

Venez déambuler le long d’une journée dans notre village européen à la découverte de toutes les richesses culturelles de notre continent.Visitez l’Europe de pays en pays à travers des stands d’animations mettant en évidence chaque particularité ethnique. De manière ludique et festive, nous vous proposons de rencontrer les cultures qui coexistent sur notre territoire, d’échanger et de comprendre nos différences. Nous venons de pays variés, parlons des langues multiples, mais nous mangeons aussi différemment. Afin de connaître chaque culture, nous vous proposerons également un voyage culinaire avec les spécialités des divers pays présents pour un véritable plaisir gustatif ! Tout cela dans le respect de l’écologie urbaine et du développement durable !

ANIMATIONS LUDIQUES

Lors du festival, vous pourrez venir vous divertir et partager autour de multiples activités ludiques. Animations sportives ou culturelles, il y en aura pour tous les goûts avec des lots à gagner. Côté sportif, un baby foot humain sera présent, une animation conviviale qui se joue en équipe...

1 Date : 14/09/2016 6 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > 1 Date : 2 Date : 3 Date : 4 Date : 5 Date : 6 Date : 1 / 1 < > +

Nous vous proposons également de pratiquer un sport ludique grâce à une activité Bubble Bump. Jouer à du “presque football” avec tout votre corps protégé dans une bulle remplie d’air, fous rires assurés ! Et si les animations sportives ne sont pas faites pour vous, nous vous attendrons sur d’autres stands d’activités culturelles pour répondre à des quizz interculturels et bien d’autres.

LINE UP

Erasmus MOSIMANN

Erasmus BOOSTEE

Erasmus QUINTINO

Erasmus LUMBERJACK

Erasmus APSTER

Erasmus MADISON MARS

Erasmus NEW ID

EthanVisuelErasmsus

MASHEITAN

3 PYRAMIDS

...

BILLETERIE

Le billet vous donnera accès:



Au festival de 13h à 23h

Au village européen

Aux animations ludiques

A la scène musicale

a l'after soirée dans un discothèque (navettes A/R gratuites)

ACCES

Venir à l'université Paul Sabatier



Transports en Commun TISSÉO : MÉTRO-BUS-TRAM Métro ligne B : direction Ramonville, arrêt Université Paul Sabatier www.tisseo.fr



Parkings relais gratuits pour l'achat d'un ticket de métro : Arènes, Argoulets, Balma Gramont, Basso-Cambo, Jolimont

VÉLÔTOULOUSE Ouvert 24h/24h.

Une station située tous les 300 mètres. Première demi-heure gratuite. (abonnement courte ou longue durée). www.velo.toulouse.fr



GAGNEZ VOS PLACES MAINTENANT