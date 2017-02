Exceptionnel : Deadmau5 à l'Electrobeach en juillet 2017 avec Fun Radio

Deadmau5 a choisi l'Electrobeach pour sa première performance sur un festival Français ! Rendez-vous le 13 juillet pour la seule date française de l'année de la superstar canadienne, une prestation exceptionnelle !

Crédit : SONIA RECCHIA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Deadmau5

par La rédaction de Fun Radio Méditerranée publié le 03/02/2017 à 12:38

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

C'est un artiste exceptionnel et rare en France qu'à annoncé l'Electrobeach Music Festival ce matin : Deadmau5 ! Le DJ Canadien se produira le 13 juillet 2017 sur la grande scène du plus grand festival electro de France, et c'est une date qu'il ne faut rater sous aucun prétexte, ce sera d'ailleurs son unique date en France !



Fun Radio partenaire de l'Electrobeach Music Festival vous offrira très prochainement vos invitations !



Deadmau5 EMF



Deadmau5 s'inspire de nombreuses influences, ainsi sa musique se teinte de techno minimale, de trance en passant par l'electro house, l'electro... liste non exhaustive ! Ses prestations live sont de véritables shows d'effets visuels et de sons qui vous transportent véritablement, mais ils sont aussi de grand moments de partage avec Joel Zimmerman, le vrai nom de cet artiste et de sa célèbre tête de souris rigolarde.



En 2016 il a sorti un tout nouvel album W:/2016ALBUM/ concocté dans son énorme villa près de Toronto dont il est originaire et dans laquelle il a construit un studio assez impressionnant. Sans doute que son célèbre chat Meowingtons qui pose fièrement sur l'affiche du festival, y aura mis sa patte.



Sur la personnalité de Joel, on pourrait gentiment dire qu'il est "complètement barré", il n'a pas hésité à mettre sa Ferrari 458 aux couleurs de Nyan-Cat ce qui lui a valu une mise en demeure de la part du constructeur italien de la remettre en état. Il est aussi connu pour son franc parler ses énormes clashs sur les réseaux sociaux avec bon nombre d'artistes. Mais en ce qui concerne sa musique, il ne transige pas avec la qualité de ses prods, de ses sets et de ses shows, il sait prendre son temps, faire à sa manière et ça matche toujours !



> Deadmau5 - "GHOSTS 'N' STUFF" @ Live at Earl's Court DVD



Extrait et clip de son dernier album :

> deadmau5 - Let Go Feat. Grabbitz (Cube 2.1)

Le Festival Electrobeach se tiendra les 13, 14 et 15 juillet à Port Barcarès, dans Les Jardins du Lydia.

Billetterie ici !